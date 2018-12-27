الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم الخميس، أسيرين محررين من مخيم طولكرم هما: مصعب عدنان الحصري، وهيثم نور الدين بليدي، عقب دهم منزليهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، الشاب محمد عاطف بنات (21 عاما) من مخيم الدهيشة على حاجز الكونتينر، بعد إيقاف مركبته، وانزاله منها.

وفي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين بعد ان أقتحمت مخيم بلاطة شرقا، حيث اعتقلت الشاب محمد أحمد سعودي، كما داهمت بلدة عصيرة الشمالية واعتقلت الشاب أحمد عبد الهادي حمادنة، وأجرت تحقيقا ميدانيا مع عدد من الشبان.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت في ساعة متأخرة من مساء الاربعاء، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل وهم: مجدي محمد خميس رصرص (22 عاما) اثناء تواجده في محطة محروقات الفوار، وأمجد عيسى حسونه من على حاجز 300 شمال محافظة بيت لحم، والمواطن يزيد ابو ارميله من حارة السلايمة في البلدة القديم واعتدوا بالضرب على اخيه الأصغر الذي كان برافقته.