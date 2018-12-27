نقابة المحامين تعلق العمل أمام المحاكم بعد الاعتداء على محاميين في نيابة حلحول

رام الله- وطن: أعلنت نقابة المحامين تعليق اليوم الخميس، أمام كافة كافه محاكم الجنايات والجنايات الكبرى والنيابات العامه ومحاكم استئناف الجزاء في الضفة الغربية (المحافظات الشمالية ) ويستثنى من ذلك طلبات اخلاء السبيل وذلك طيله اليوم، احتجاجاً على الاعتداء على محاميين داخل النيابة العامة في حلحول.

وقالت النقابة في بيان لها، صدر في ساعة متأخرة من الليلة الماضية: انطلاقا من الموقف المعلن من مجلس النقابة بخصوص المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق قضائية للوقوف على ملابسات الاعتداء على الزملاء المحامين مهران وعلاء جرادات في سرايا النيابة العامة في حلحول، وفي ظل الرفض المعلن من النائب العام لتشكيل لجنة تحقيق بهذه الصفة القضائية، وفي ظل تجاهل مطالب النقابة بمحاسبة المعتدين وضمان عدم افلاتهم من العقاب، وأكثر من ذلك اعادة أفراد الضابطة القضائية المعتدين إلى عملهم في سرايا النيابة في حلحول ودون اكتراث لمطالبات نقابة المحامين، وهو ما يرى فيه مجلس النقابة انتقاصا من كرامة المحامين وتمهيدا لإفلات المعتدين من العقاب كما جرت عليه العادة في اعتداءات سابقة.

وأضاف البيان، مجلس النقابة قرر "تعليق العمل يوم غد الخميس الموافق ٢٧/١٢/٢٠١٨ أمام كافه محاكم الجنايات والجنايات الكبرى والنيابات العامه ومحاكم استئناف الجزاء في الضفة الغربية (المحافظات الشمالية ) ويستثنى من ذلك طلبات اخلاء السبيل وذلك طيله اليوم وباعتبار هذا التعليق باكورة سلسلة من الاحتجاجات التي سيتخذها المجلس في حال استمرت سياسة التجاهل والانتقاص من كرامة المحامين وعدم الاستجابة لمطالب النقابة العادلة بالتحقيق والمحاسبة للمعتدين ونقلهم من مكان الاعتداء على الزملاء".

وأوضح أنه "سيعلن عن دعوة الاطر النقابية لاجتماع طارئ مع مجلس النقابة للتشاور في الخطوات التصعيدية القادمة اذا لم يكن هناك تجاوب لمطالب النقابه".