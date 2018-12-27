الاحتلال يعقد اليوم جلسة محاكمة للأسير محمد الحلبي

رام الله- وطن: من المقرر أن تعقد محكمة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، جلسة محاكمة جديدة للأسير الفلسطيني محمد الحلبي، وذلك للمرة الـ 106 منذ اعتقاله قبل عامين ونصف.

وذكر الحقوقي المختص بشؤون الأسرى الفلسطينيين عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال كانت اعتقلت الحلبي (40 عامًا)، والذي يعمل مديرًا لمؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية "Worldvision" في قطاع غزة، المتخصصة في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية، خلال محاولته المرور عن طريق "بيت حانون -إيرز" في الخامس عشر من حزيران/يونيو عام 2016.

وقال إن "تاريخ القضاء الإسرائيلي جائر وظالم، والمحاكم العسكرية لم تكن يومًا عادلة ونزيهة وهي أداة من أدوات الاحتلال وجزء من المنظومة الأمنية التي تسعى دومًا إلى قمع الفلسطيني وقهره".

وأشار إلى أن الحلبي يقبع حاليًا في سجن "نفحة" الصحراوي، وأن إدارة السجون تتعمد تعذيبه وإيذائه والضغط عليه لإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه.