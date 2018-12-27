الحكومة تقرر وقف استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل

رام الله - وطن: قررت مجلس الوزراء اليوم الخميس منع دخول جميع أنواع الخضار والفواكه والدواجن الاسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية.

وجاء قرار المجلس رداً على اتخاذ الجانب الإسرائيلي قرار أحادي لمنع دخول الخضار والفواكه الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.

وقالت الحكومة خلال جلستها الاسبوعية تماشياً مع مبدأ حماية المنتج المحلي وحماية المزارع الفلسطيني، وتحقيقاً لسياسة الحكومة بدعم صمود المزارع الفلسطيني، واتخاذ الجانب الإسرائيلي قرار أحادي لمنع دخول الخضار والفواكه الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، قرر المجلس منع دخول جميع أنواع الخضار والفواكه والدواجن إلى الأسواق الفلسطينية، وأهاب المجلس بجمهور المواطنين والتجار العمل على التعاون من أجل إنجاح هذا القرار وحماية المنتج والاقتصاد الوطني.

كما ناقشت الحكومة التقرير المقدم من وزارة الزراعة حول قطاع الدواجن والحلول المقترحة لتنظيم هذا القطاع، بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلية، وكيفية الحفاظ على أسعار الدجاج اللاحم بمستويات معتدلة لكل من المزارع والمستهلك، وأهمية ضبط السوق من المنتجات المهربة، وملاحقة ووقف التهريب المستمر من داخل الخط الأخضر والمستوطنات غير الشرعية، بما يساهم في تقليل الخسائر على مربي الدواجن، وخاصة فيما يتعلق بشراء الأعلاف، بالإضافة إلى تكثيف الفحص المستمر وحملات الكشف والرقابة على أماكن الذبح والبيع.