الاحتلال يؤجل محاكمة الأسيرة لمى خاطر

الخليل- وطن: أجّلت سلطات الاحتلال مُحاكمة الأسيرة الفلسطينية الكاتبة لمى خاطر (42 عامًا)، من سكان محافظة الخليل.

ووفق ما أفاد به مكتب إعلام الأسرى، تمّ تأجيل محاكمة الأسيرة خاطر حتى تاريخ 30 من شهر يناير المقبل.

واعتقلت قوات الاحتلال لمى خاطر من وسط عائلتها بعد اقتحام منزلها في الخليل، فجر يوم 12 يوليو 2018، وهي أم لخمسة أبناء، ومنذاك الحين تُمدد سلطات الاحتلال اعتقالها بحجّج واهية. وتُؤكّد الجهات الحقوقية أنّ الأسيرة تعرضت لتحقيقٍ قاسٍ ومتواصل استمر لمدة (34) يومًا في معتقل "عسقلان".