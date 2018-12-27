مؤسسة الضمان الاجتماعي توضح طبيعة التعديل الذي نشر في جريدة الوقائع

رام الله- وطن: انطلاقا من حرص مؤسسة الضمان الاجتماعي على الحفاظ على ما تم إنجازه في الفترة الأخيرة اثناء الحوارات مع الشركاء المجتمعيين حول التعديلات على قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي، توضح المؤسسة ان التعديلات التي تم نشرها في العدد الممتاز رقم (19) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين "الوقائع الفلسطينية" الصادرة عن ديوان الفتوى والتشريع، تتعلق فقط بموعد تطبيق قانون الضمان الاجتماعي وذلك انسجاما مع قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 227 التي عقدت بتاريخ 6/11/2018 وأقر فيها الجدول الزمني للانضمام لقانون الضمان الاجتماعي بناء على عدد العاملين في المنشآت، بدءاً بالمنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها عن 200 عامل وعاملة وانتهاء بالمنشآت التي تشغّل عاملا فأكثر.

وتؤكد مؤسسة الضمان الاجتماعي على التزامها الكامل بكل ما سيتم التوافق عليه كنتائج للحوارات مع الشركاء المجتمعيين والعمل على إدخالها كتعديلات على القانون، والتي من شأنها الوصول إلى قانون ضمان اجتماعي معدل متوافق عليه يكفل حياة كريمة ومستقبلا آمنا، وتشدد المؤسسة على انها ستعمل على تطبيق أحكام القانون المعدل بعد اقراره وفق الأصول المتبعة.

وكان ديوان الفتوى والتشريع أصدر العدد الممتاز (19) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، والذي تضمن القرار بقانون رقم (40) لسنة 2018م، بتعديل القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته إلى جانب جملة من القرارات الأخرى.