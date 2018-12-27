إعلام عبري: الصاروخ السوري أصاب هدفا في دولة الاحتلال

وطن: كشف موقع "Debka" العبري عن تفاصيل إطلاق الصاروخ السوري، الثلاثاء الماضي، مؤكدا أنه أصاب هدفا داخل دلو الاحتلال، نافيا بذلك الرواية، التي تحدثت عن اعتراضه وإسقاطه.

وقال الموقع في تقرير له إن انقطاع التيار الكهربائي غطى على ظروف الانفجار الهائل الذي هز مدنا بالداخل، بما في ذلك الخضيرة وقيسارية.

وأكد الموقع أن سوريا أطلقت بالفعل صاروخا على دولة الاحتلال ردا على الغارة الإسرائيلية، مضيفة أن الاعتراض لم يحدث والصاروخ السوري قد وصل إلى مكان ما داخل الكيان.

وتعد هذه المرة الثانية خلال ستة أشهر، التي تفشل فيها بطارية "دفاع جوي" إسرائيلية في إسقاط صاروخ سوري، إذ فشلت بطارية "دا سيلفن" المضادة في التصدي لصاروخين سوريين من طراز (SS-21) كانا متوجهين إلى بحيرة طبريا.

وكانت وسائل إعلام الاحتلال قد أفادت في وقت سابق بأن دوي انفجارات قوية سُمع في محيط مدينة حيفا بعد تفعيل منظومة "القبة الحديدية" لاعتراض صاروخ مضاد للطيران أطلق من سوريا.