الاحتلال يمدد اعتقال والد الشهيد صالح البرغوثي ونجله عاصف لمدة 5 أيام

رام الله- وطن: مددت محكمة المسكوبية العسكرية، اليوم الخميس، اعتقال الأسير عمر البرغوثي والد الشهيد صالح، ونجله عاصف مجددا لمدة خمسة أيام لاستكمال التحقيق.

وأوضح محامي نادي الأسير مأمون الحشيم، أن الأسير البرغوثي (66 عاما) مُحتجز في زنزانة ضيقة ومراقبة بكاميرات، ويتعرض لضغوط كبيرة والتهديد بتحويله إلى الاعتقال الإداري، وينام على الأرض، ويُصاب بدوخة مستمرة، جراء الظروف الاعتقالية القاسية التي يواجهها في معتقل "المسكوبية".

ويعاني الأسير البرغوثي من مشاكل صحية خطيرة في القلب، وتعرض لأكثر من جلطة خلال الأعوام الأخيرة الماضية، وخضع لعمليات جراحية، كما يعاني من السكري، ويتناول أكثر من (12) نوعا من الدواء.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت البرغوثي ونجله عاصف إضافة إلى مجموعة من أبناء بلدة كوبر، بعد إعلان الاحتلال عن نبأ استشهاد نجله صالح بعد اختطافه على يد قوة خاصة من جيش الاحتلال بتاريخ الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.