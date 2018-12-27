الاحتلال يُعيد اعتقال الأسير المقدسي علاء الكركي لحظة الإفراج عنه

القدس- وطن: أعادت مخابرات الاحتلال الاسرائيلي عصر الخميس، اعتقال الأسير المقدسي علاء علي عبد الكركي (38 عامًا) لحظة الإفراج عنه من سجن "النقب" الصحراوي، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 16عامًا.

وتفاجأت عائلة الأسير الكركي خلال انتظاره منذ ساعات الصباح امام سجن "النقب"، بإبلاغهم بإعادة اعتقال ابنهم واقتياده إلى مركز شرطة "المسكوبية" غربي القدس المحتلة.

وكان الكركي اعتقل بتاريخ 28/12/2002، وأدين بالمشاركة في عدة فعاليات، وتنقل في كافة السجون آخرها سجن "النقب".

وذكرت لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين ان سلطات الاحتلال كانت اعتقلت قبل عدة أعوام، والد الأسير المسن والمريض علي الكركي، أثناء زيارته له في سجن "نفحة".

ووجهت له شرطة الاحتلال في حينها تهمة تهريب أجهزة خلوية للأسرى، وحرم بعدها من زيارة نجله لفترة طويلة.

يشار إلى أن العديد من الأسرى المقدسيين تعرضوا للاعتقال لحظة الإفراج عنهم من سجون الاحتلال، للتنغيص عليهم وعائلاتهم فرحة الإفراج، وفرض قيود وشروط للحيلولة دون الاحتفال بمناسبة تحررهم من الأسر.