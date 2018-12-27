الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد إلياس ياسين من سلفيت غداً

سلفيت- وطن: أعلنت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، أنه سيتم يوم غد الجمعة، تسليم جثمان الشهيد إلياس ياسين (22 عاماً) من بلدة بديا غرب سلفيت.

وفي بيان لها، مساء اليوم الخميس، قالت الحملة إنه سيتم تسليم جثمان الشهيد ياسين لذويه، عند الساعة الخامسة من مساء الغد، عند مدخل سلفيت.

وأوضحت أنه سيتم تشييع جثمانه يوم السبت بعد صلاة الظهر في مسقط رأسه بديا.

يذكر أن الشاب ياسين استشهد برصاص الاحتلال في الخامس عشر من شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وذلك أثناء عبوره الشارع على مفرق قرية حارس غرب مدينة سلفيت.