متى سينتهي المنخفض الجوي الحالي ؟

رام الله- وطن: تتأثر البلاد اليوم الخميس، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائماً وبارداً حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط الامطار على معظم المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة وشديدة البرودة، ويستمر تساقط الامطار على معظم المناطق، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائج.

أما غداً الجمعة يكون الجو غائماً الى غائم جزئي وبارداً الى شديد البرودة ويستمر تساقط الامطار على فترات على مختلف المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

أما السبت، يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً وتبقى فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وكذلك الاحد، يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً وتبقى فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يومي الخميس والجمعة من خطر:

1- شدة سرعة الرياح

2- خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.

3- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

4- خطر التزحلق على الطرقات.