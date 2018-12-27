حرقة المعدة تهددك بالسرطان

وطن: قالت خبيرة تغذية ألمانية إن حرقة المعدة أكثر من مجرد شعور مزعج بالحموضة؛ حيث إنها ترفع خطر الإصابة بسرطان المعدة أو سرطان المريء.

وأوضحت الخبيرة يتينا ياجيمان أنه ينبغي استشارة الطبيب في الحالات التالية:



– حدوث حرقة المعدة بمعدل يزيد عن مرة في الأسبوع

– استمرارها لعدة ساعات

– صعوبات وآلام البلع

– وجود دم في البراز

– فقدان الوزن بدون مبرر (حِمية غذائية أو ممارسة الرياضة بقوة)

ولتجنب الحرقة من الأساس تنصح خبيرة التغذية بتغيير العادات الغذائية السيئة كتناول الطعام بسرعة وتناول كميات كبيرة من الطعام بعد فترات جوع طويلة، مع الابتعاد عن الوجبات الدسمة والإقلال من الكافيين والإقلاع عن التدخين والخمر.