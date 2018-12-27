الاحتلال يصادق على بناء 2191 وحدة سكنية في مستوطنات بالضفة

وطن- وكالات: قالت حركة "سلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان، مساء أمس الأربعاء، إن "مجلس التخطيط الأعلى" في "الإدارة المدنية"، وهي الذراع التنفيذية للاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية، صادقت أمس وأول أمس على مخططات بناء 2191 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات في الضفة الغربية.

وأوضحت الحركة في بيان لها، أن 87% من هذه الوحدات السكنية ستبنى في مستوطنات "معزولة"، أي تقع خارج الكتل الاستيطانية، مبينة أن 1908 وحدات سكنية يخطط لبنائها في مستوطنة تقع شرقي جدار الفصل العنصري في الضفة و283 وحدة سكنية في مستوطنات تقع غربي هذا الجدار.

وصادقت ما تمسى "لجنة التخطيط العليا"، أول أمس، على مخططات بناء 1100 وحدة سكنية في المستوطنات في الضفة الغربية، حسبما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني أمس، الأربعاء. كما صادقت على دفع مخططات لبناء 450 وحدة سكنية أخرى في المستوطنات.

وفي إطار مخططات بناء 1100 وحدة سكنية، جرت المصادقة على بناء 150 وحدة سكنية في المستوطنات الواقعة في منطقة جبل الخليل في جنوب الضفة الغربية، و300 وحدة سكنية في مستوطنة "غفعات زئيف" شمالي القدس المحتلة، و300 وحدة سكنية في مستوطنتي "نافيه دانييل" و"كرمي تسور" في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم.

ودفعت قوات الاحتلال مخططات بناء 5618 وحدة سكنية خلال العام 2018 الحالي، بينها 4672 (83%) وحدة سكنية في مستوطنات "معزولة" تقع شرقي جدار الفصل العنصري، ما يؤكد رفض الاحتلال لحل سياسي للصراع الإسرائيلي– الفلسطيني والسعي من أجل منع قيام دولة فلسطينية مستقلة.