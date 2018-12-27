الإمارات تعيد افتتاح سفارتها في دمشق

وكالات- وطن: أعادت دولة الإمارات العربية، الخميس، فتح سفارتها في دمشق، بعد سبع سنوات من قطع علاقاتها مع سوريا.

وتتزامن هذه الخطوة مع مؤشرات حول مساع جارية لإعادة تفعيل العلاقات بين سوريا وبعض الدول العربية، قبل ثلاثة أشهر من قمة عربية تعقد في تونس، علماً بأن جامعة الدول العربية علقت عضوية سوريا فيها منذ العام 2011.

وجرى رفع العلم الإماراتي على مقر السفارة الواقعة في حي أبو رمانة في وسط دمشق، في حضور مدير المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين حمزة الدواليبي وعدد من الدبلوماسيين العرب الموجودين في دمشق.

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، عودة العمل في سفارتها في دمشق.

وأوردت أن "القائم بالأعمال بالنيابة باشر مهام عمله من مقر السفارة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة اعتباراً من اليوم".

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصادر دبلوماسية عربية في دمشق أن "عدد الدبلوماسيين الإماراتيين الذين أوفدتهم أبوظبي الى دمشق اثنان أحدهما القائم بالأعمال عبد الحكيم النعيمي".