رام الله: الشرطة تقبض على 4 أشخاص مشتبه بهم بسرقة محال تجارية

رام الله- وطن: قبضت شرطة محافظه رام الله والبيرة، اليوم الخميس، على 4 أشخاص مشتبه بقيامهم بسرقة محال تجارية في المدينة، وضبطت بحوزتهم مبلغا ماليا كبيرا.

وقال المتحدث باسم الشرطه العقيد لؤي ارزيقات، إنه وبناء على بلاغ تلقته الشرطة يفيد بتعرض عدد من المحال التجارية للسرقة، باشرت إجراءات البحث والتحري، وتمكنت من القبض على أربعة أشخاص قاموا بسرقة عدد من المحال التجارية في المدينة.

وأردف "وبسماع أقوالهم اعترفوا بالسرقة، وقاموا بتسليم الشرطة مبلغا ماليا كبيرا يقدر ب 15000 شيقل من الأموال المسروقة من داخل هذه المحلات".

وأضاف ارزيقات أنه تم توقيف الاشخاص لحين استكمال الاجراءات تمهيدا لاحالتهم للنيابه العامة، فيما تستمر عمليات البحث لاحضار أشخاص آخرين مشتبه باشتراكهم بالسرقات وسرقات أخرى.

وطالب ارزيقات أصحاب المحال والمنازل والتي تعرضت للسرقة ولم يتقدموا بشكاوى لدى الشرطة، أن يتوجهوا لمديرية شرطة رام الله لتقديم شكوى.