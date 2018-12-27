القبض على أحد أخطر تجار المخدرات في غزة

غزة- وطن: تمكنت إدارة مكافحة المخدرات شرطة غزة، مساء اليوم الخميس، بالتعاون مع وحدة المهام الخاصة في قوات التدخل وحفظ النظام، من القبض على أحد أخطر مهربي المخدرات وتجارها بقطاع غزة.

وقال مدير إدارة المكافحة العقيد أحمد القدرة في بيان لداخلية غزة إنه خلال مهمة نوعية لشرطة المكافحة ووحدة المهام الخاصة بشرطة التدخل، تم إلقاء القبض على المدعو (ا، س) 40 عاماً في منطقة تل الهوا بمدينة غزة.

وذكر القدرة أن المذكور يعد أحد أكبر مُهربي المخدرات وتجارها وأشدّهم خطراً في القطاع، ومطلوب للأجهزة الأمنية منذ فترة على ذمة عدد من قضايا التهريب والإتجار بالمخدرات.

وأشار إلى أنه تم إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، مشدداً على أن المكافحة ستستمر في تشديد قبضتها على تجار المخدرات، العابثين بحياة المواطنين والمهددين للسلم الأهلي والمجتمعي.