أبو هولي:إدراج "الأونروا" في قائمة الأعمال المعادية للسامية تحريض على الوكالة

وطن: وصف رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، أحمد ابو هولي، إدراج وكالة الغوث الدولية "الأونروا" في قائمة "أسوأ عشرة أعمال معادية للسامية في أنحاء العالم"، ضمن تصنيف مركز "سيمون فيزنتال"، بأنه تحريض على الوكالة، وامتداد للحملة المعادية التي تقودها حكومة الاحتلال الاسرائيلي والادارة الامريكية ضد الاونروا لإنهاء دورها.

وفي بيان صحفيله، قال ابو هولي ان الاونروا وكالة اممية يحكم عملها ميثاق الامم المتحدة وتمارس عملها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 في اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتلتزم في برامجها التعليمية بالمنهاج التعليمي للدولة المضيفة للاجئين.

ورفض زج مركز سيمون فيزنتال الاونروا بقوائمه لمعاداة السامية او ربطها بالعنصرية، لافتا الى ان المركز الذي تقوده جماعات يهودية يهدف من وراء خطوته لتشويه صورة الأونروا امام العالم لوقف تمويلها وانهاء دورها كمدخل لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.