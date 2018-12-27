مقتل امرأة في الرملة يرفع أعداد ضحايا الجرائم الى 63 بينها 14 سيدة

وطن- وكالات: أعلن في مستشفى صرفند مساء اليوم الخميس، عن مقتل شادية مصراتي (30 عاماً)، وهي والدة لـ3 أطفال، من سكان مدينة الرملة متأثرة بالجروح الحرجة التي أصيبت بها جراء جريمة إطلاق نار.

وفي وقت سابق مساء اليوم، أعلنت مصادر طبية إصابة شابة بجروح وصفت بالخطيرة جدا، وذلك في جريمة إطلاق نار، حيث نقلت على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث أقر الطاقم الطبي وفاتها.

ووفقا لبيان صادر عن الشرطة، فإنها تلقت بلاغا عن جريحة جراء إطلاق نار في الرملة، حيث وصل عناصر من الشرطة إلى مكان الجريمة وعثروا على شابة داخل مركبة وهي مصابة بجروح بالغة جدا بعد تعرضها لإطلاق نار في الرأس،.

وبحسب التحقيقات الأولية للشرطة، فإن الشابة خرجت بساعات المساء من منزل متواجد في شارع "أينشطاين" في المدينة، وكانت تعتزم السفر في مركبتها، عندها تعرضت لوابل من الرصاص ما أدى إلى إصابتها بجروح حرجة.

14 امرأة قتلت منذ بداية العام

وقتلت منذ بداية العام 14 امرأةً كانت آخرهنّ المغدورة شادية مصراتي، والتي سبقتها السيدة آمنة الزبارقة من اللّد، وإيمان عوض في عكا، ويارا أيوب من الجش، ومنال الفريزات من عشيرة أبو رقيق بمنطقة النقب. بالإضافة إلى 4 نساء وفتيات من مدينة يافا: سمر خطيب، الشقيقتان حياة ونورا ملوك، وفاديا قديس.

كما تضم قائمة الضحايا كلًّا من زبيدة منصور وريما أبو خيط من مدينة الطيرة، رسمية طه-مصالحة من دبورية، نورا أبو صلب من قرية خشم زنة غير المعترف بها في النقب وعفاف الجرجاوي من بلدة شقيب السلام.

تصاعد جرائم القتل في اللد والرملة

وقبل نحو أسبوعين، قتل 3 مواطنين عرب في جريمتي إطلاق نار وقعت في مدينة اللد، فيما أصيب شخص رابع بجروح وصفت بالمتوسطة. في الجريمة الأولى قتل جدوع الزبارقة (38 عاما) وزوجته آمنة (37 عاما)، جراء جريمة إطلاق نار في اللد، حيث عثر عليهما وهما في حالة حرجة داخل مركبة، وأقر الطاقم الذي وصل لمكان الجريمة وفاتهما.

وبعد أقل من ساعتين على جريمة القتل الأولى، قتل علي الأعسم أبو ريحان (30 عاما)، عقب شجار تخلله إطلاق نار ك، وبحسب المعلومات الأولية، فإن القتيل لم يكن المستهدف بإطلاق الرصاص الذي أصيب به شخص آخر.

ويوم السبت الماضي، أعلن في المستشفى عن مقتل الشاب عبدو شمشوم (25 عاما)، متأثرا بجراحه الحرجة التي تعرّض لها جراء جريمة إطلاق نار في الرملة.

وبهذه الجرائم في الرملة والنقب وأم الفحم، يرتفع ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 63 ضحية بينها 14 امرأة، قتلوا في جرائم غالبيتها نفذت بإطلاق النار وطعن بالسكين منذ مطلع العام الجاري 2018.