وطن: أقرت لجنة الموازنة في الكنيست، في ختام جلسة خاصة عقدتها اليوم الخميس، تحويل 80 مليون شيقل من أجل دعم المستوطنات، وفق ما نشره موقع "سيروجيم" العبري..

وأضاف الموقع، أن خمسين مليون شيقل من الميزانية تم تخصيصها لما تطلق عليه حكومة الاحتلال مجالس المستوطنات من أجل تطبيق بنود قانون تسوية الاستيطان الذي أقرته لجنة التسوية التي شكلها نتنياهو ويرأسها بنحاس والشتيرن.

وحوالي 26 مليون شيقل أخرى خصصت كتعويضات لمن تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية نتيف هابوت من أجل إقامة مساكن خاصة بهم وتعزيز الاستيطان في جوش عتصيون.

وتلقت مستوطنة "كريات أربع" مساعدة خاصة من أجل تطويرها هي الأخرى، وباقي المبلغ خصص لما وصف بتطوير الأراضي لأغراض الاستيطان في الضفة المحتلة.

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