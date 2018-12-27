حماس: المقاومة حاضرة للرد على أي حماقة يرتكبها الاحتلال ضد مسيرات العودة

وطن: أكدت حركة حماس، الخميس، أن غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة حاضرة للرد على أي حماقة يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين السلميين المشاركين بمسيرات العودة وكسر الحصار.

وشدد المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، على أن جماهير شعبنا الفلسطيني ستواصل مشاركتها الفاعلة غداً الجمعة في مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق كامل أهدافها وإلزام العدو باستحقاقاتها.

ونبه القانوع إلى أن الاحتلال يحاول تصدير أزمته الداخلية باستهداف المدنيين السلميين في مسيرات العودة، وغرفة العمليات المشتركة حذرته من ارتكاب أي حماقه وجريمة ضد شعبنا وهي حاضرة للرد عليه.

وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة قالت إن يوم الجمعة القادم سيكون حاسما في اختبار سلوك ونوايا الاحتلال تجاه أبناء الشعب الفلسطيني المشاركين في مسيرات العودة السلمية شرق قطاع غزة.

وارتقى يوم الجمعة الماضية أربعة شهداء برصاص وقنابل الاحتلال خلال مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار.