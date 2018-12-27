فتح: احتفالاتنا في غزة فرصة للتأكيد على تمسكنا بالوحدة الوطنية

وطن- وكالات: قالت حركة فتح في قطاع غزة، في بيان لها اليوم الخميس، انه في الوقت الذي تتواصل الجهود والتحضيرات لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة الـ54 في مختلف انحاء قطاع غزة، فإنها تود توضيح التالي:

-إن فعالياتنا واحتفالاتنا فرصة للتأكيد على حرصنا على الوحدة الوطنية وليست ساحة للمبارزة وإثارة الفتن، وقد أكدت فتح في كل مناسبة حرصها وتمسكها بالقيم الوطنية وبرهنت على التزامها بذلك بالأفعال قبل الاقوال.

-حرصاً منا على ان تتم الامور بشكل لا يثير حفيظة أحد، فقد تواصلنا منذ اليوم الأول من شهر كانون اول/ديسمبر مع حماس في غزة وأبلغناهم بمكان وموعد احياء الذكرى 54 للانطلاقة.

-تكرر التواصل من خلال لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية التي كلفت الاخوة في الجهاد الاسلامي للتواصل مع المستوى السياسي والامني في حركة حماس، كما قام الرفاق في الجبهتين الشعبية والديمقراطية بالتواصل مع قيادة حماس وهم في انتظار ردهم.

-إننا في حركة فتح حريصون على حق كل قوى شعبنا في التعبير عن مواقفها وممارسة انشطتها الوطنية بحرية، كما وأننا نؤكد على حقنا واصرارنا على إحياء ذكرى انطلاقة ثورتنا وأن هذا الموقف ثابت.

-ندعو حركة حماس إلى عدم وضع العراقيل في طريق أبناء شعبنا للاحتفال، كما ندعوهم لجعل ذكرى انطلاقة الثورة يوماً للوحدة ونبذ كل الأصوات الداعية للفتن والفوضى.