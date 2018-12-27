بوغدانوف: الأسد قادر على الفوز بانتخابات بلاده المقبلة

وطن- وكالات: أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير الخارجية لروسيا، ميخائل بوغدانوف، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، قادر على الفوز بانتخابات بلاده التالية.

وقال بوغدانوف، في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية نشر نصها اليوم الخميس، إن الأسد "يحظى بشعبية كافية، ولو لم يكن كذلك لكانت نتائج السنوات الأخيرة مغايرة".

وأضاف بوغدانوف، ردا على سؤال حول إمكانية أن يفوز الأسد في انتخابات الرئاسة: "بالطبع أعتقد أن ذلك ممكن".

ومن المتوقع أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا عام 2021، وقد فاز الأسد في السباق الرئاسي السابق عام 2014 بدعم 88.7 بالمئة من الناخبين، حسب المعطيات الرسمية.