لأول مرة.. نتنياهو يزور البرازيل

القدس- وطن: غادر الليلة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، للقيام بزيارة إلى البرازيل حيث سيلتقي الرئيس المنتخب جايير بولسونارو وسيشارك في مراسم أدائه اليمين.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان صحفي "سيلتقي رئيس الوزراء وزيري الخارجية والدفاع البرازيليين ومن المرتقب أنه سيلتقي مع كل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا ورئيس هندوراس خوان أورلندو إرننديس وزعماء آخرين".

إضافة لذلك سيلتقي نتنياهو رؤساء الجالية اليهودية في البرازيل وسيشارك في فعالياتها بحضور رئيس بلدية ريو دي جانيرو.

وتوقع البيان أن تساعد الزيارة في زيادة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين "إسرائيل" والبرازيل.