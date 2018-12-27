صورة من غزة بين الأجمل عالمياً لعام 2018

وطن- وكالات: اختارت صحيفة “الجارديان” البريطانية، صورة التقطتها عدسة مصور فلسطيني خلال مسيرات العودة في قطاع غزة، لتكون إحدى أجمل 20 صورة في العالم، خلال 2018.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن الصورة التقطها المصور مصطفى حسونة لوكالة الأناضول التركية، خلال مواجهات اندلعت قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة يوم 22 تشرين أول، ضمن مسيرات العودة.

من جهته، قال المصوّر حسونة إن التقاط الصورة بالتأكيد كان يُهدد حياته، إذ كان على الخطوط الأمامية في وقتٍ خطير من المواجهة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال حيث كان الجيش يطلق قنابل الغاز والرصاص، متابعًا “لكن الأمر كان يستحق المخاطرة”.

وأضاف أن “المتظاهرين يقاتلون ضد سنوات من الحصار، ومن المذهل رؤية غضبهم. هم ما زالوا هناك، يقاتلون. بالنسبة لي، يظهر هذا الرجل الذي يلوح بالعلم الفلسطيني أنه لا يزال لديه إحساسًا بالحرية”.

يُذكر أن حسونة أحد مصوري غزة يعمل في وكالة الأناضول منذ سنوات، وقد أصيب برصاص وغاز الاحتلال في مسيرات العودة في 14 كانون أول الحالي.