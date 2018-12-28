ابو هولي إدراج "الاونروا" بقائمة سيمون للأعمال المعادية للسامية هو تحريض على الوكالة

رام الله- وطن: اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي ان ادراج وكالة الغوث الدولية "الاونروا" في قائمة نهاية العام لمركز سيمون فيزنتال في أمريكا "لأسوأ عشرة أعمال معادية للسامية في أنحاء العالم" بأنه تحريض على وكالة الغوث الدولية وامتداد للحملة المعادية التي تقودها حكومة الاحتلال الاسرائيلي والادارة الامريكية ضد الاونروا لإنهاء دورها من خلال تجفيف مواردها وحث المانحين على عدم تقديم الدعم المالي لها.

واوضح ابو هولي ان الاونروا وكالة اممية يحكم عملها ميثاق الامم المتحدة ومبادئها السامية وتلتزم في برامجها التعليمية بالمنهاج التعليمي للدولة المضيفة للاجئين مستنكرا اتهام المركز للأونروا باستخدام منهج دراسي يروج لمعاداة السامية ورفضها تدريس الهولوكست.

ورفض زج مركز سيمون فيزنتال الاونروا بقوائمها لمعاداة السامية او ربطها بالعنصرية، لافتا الى ان "المركز الذي تقوده جماعات يهودية يهدف من وراء خطوته تشويه صورة الأونروا امام العالم لوقف تمويلها وانهاء دورها كمدخل لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين واسقاط حق العودة لفتح الطريق امام حكومة الاحتلال الاسرائيلي لتجسيد يهودية دولتها".

واكد د. ابو هولي ان حملة العداء المحمومة التي تستهدف الاونروا لن تنطلي على المجتمع الدولي الذي اكد دعمه للأونروا وتمسكه بتفويضها في استمرار عملها لحين ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما ورد في القرار 194.