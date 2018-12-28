مجلس خدمات قرى غرب رام الله يطلق حملة إعلامية لإعادة تأهيل "طريق الموت"

رام الله- وطن: أطلق مجلس الخدمات المشترك لقرى غرب رام الله "نعلين" حملة إعلامية لإعادة تأهيل وإصلاح ما سماه "طريق الموت" التي تصل بين بيتونيا وكفر نعمة وباقي قرى غرب رام الله، لفقدانها التأهيل اللازم، بسبب وجود الحفر والمنعطفات الكثيرة التي تسببت بالعديد من حوادث السير المميتة، إضافة إلى فقدان الطريق لأدنى الخدمات من إشارات المرور والإنارة والعواكس الليلية.

وقال الدكتور جواد الخواجا رئيس مجلس الخدمات المشترك لقرى غرب رام الله ورئيس بلدية نعلين "حرص منا على سلامة اهلنا وخدمة المصلحة العامة وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني نناشد كافة الجهات المسؤولة للوقوف على مسؤولياتها وخاصة وزارة الأشغال العامة وكافة الجهات الرسمية والغير رسمية واعادة تأهيل هذه الطريق التي تخدم اكثر من ٢٨ قرية غرب رام الله حيث يسكنها قرابة المئة الف مواطن".

وناشد الخواجا في بيان له وصل وطن، الجمعة، بضرورة "الإسراع في تأهيل واصلاح طريق الموت حفاظاً على ارواح أبنائنا".