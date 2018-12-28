هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب غربي إيران

وطن: ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الجمعة، محافظة كرمانشاه غربي إيران والمحاذية للحدود مع العراق.

وأعلن ذلك مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وحدد المركز الهزة الأرضية على عمق 13 كم من سطح الأرض.

ولم تذكر التقارير الواردة حدوث خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء وقوع الزلزال.

كان زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر قد ضرب إقليم كرمانشاه على الحدود مع العراق في تشرين ثان/نوفمبر عام 2017، ما أسفر عن مقتل 530 شخصًا وإصابة 7000.

وعلى الجانب العراقي، أعلنت وزارة الصحة أن الزلزال أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة نحو 500.