الاحتلال يقمع مسيرة بلعين الاسبوعية

رام الله- وطن: قمعت قوات الاحتلال مسيرة قرية بلعين الأسبوعية السلمية التي انطلقت عقب صلاة الجمعة اليوم من وسط القرية باتجاه الجدار العنصري الجديد في منطقة أبو ليمون.

وذكرت مصادر محلية ان جنود الاحتلال اطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المسيرة، كما صوروا المشاركين من فوق الابراج العسكرية المنصوبة فوق الجدار.

وشارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، وفاء للقدس وتنديدًا بما تسمى صفقة القرن، أهالي القرية ونشطاء سلام ومتضامنون اجانب.