هنية في موسكو منتصف يناير

وطن: أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية سيزور موسكو في 15 يناير المقبل.

وقال بوغدانوف، الجمعة: إنه "من المقرر عقد لقاءات وإجراء حوارات في 15 يناير"، موضحًا أنه من المخطط إجراء مباحثات بين هنية ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف​​​.

وبين أنه "ستجري مناقشة الوضع بالشرق الأوسط والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، والوضع في المناطق الفلسطينية المحتلة خاصة قطاع غزة، وبالتأكيد مهمة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

يذكر أن سفير دولة الاحتلال في روسيا غاري كورن نقل إلى موسكو احتجاجًا على دعوة الخارجية الروسية لهنية لزيارتها.

(روسيا اليوم)