نقابيون لوطن: الحكومة أدارت الظهر لنا وخالفت تعليمات الرئيس وسنخرج للشارع ونرفض التعديلات

رام الله- وطن: قال ممثلون عن النقابات المهنية والقطاعية في حديثهم لوطن، إن الحكومة أدارت الظهر لهم بشأن الحوار حول تعديلات قانون الضمان وخالفت تعليمات الرئيس بفتح الحوار حول ذلك، وهددوا بالخروج للشارع ورفض التعديلات.

وقال عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة لـوطن، إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة العمل واللجنة الوزارية المكلفة خالفت تعليمات وتوجيهات الرئيس بفتح باب الحوار مع النقابات المهنية والجهات ذات العلاقة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، وهناك عملية إدارة ظهر لها.

وأضاف الشلة "لم يتم دعوة اي جهة او اي نقابة للحوار أو للمشاركة في اللجان الفنية الخاصة بتعديلات القانون، ولا ندري من يشارك بها، وتفاجئنا بتصريحات صادرة عن وزير العمل ومؤسسة الضمان في كثير من القضايا، وسمعناها عبر وسائل الاعلام المختلفة".

وقال: كان بالامكان دعوة النقابات المهنية ومختلف الجهات ذات العلاقة للحديث عن التعديلات التي تحدث بها الرئيس نفسه، أنا ارى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة العمل واللجنة الوزارية المكلفة خالفت تعليمات وتوجيهات الرئيس بفتح باب الحوار ولم تتم دعوة أحد للحوار الذي طلبه وصمم عليه الرئيس.

وتابع: هذه الطريقة ليس لها سوى معنى واحد، وهو أن مؤسسة الضمان بتركيبتها وصيغتها الحالية ماضية قدماً في تنفيذ القانون بشوائبه وقصوره وبضعفه ونقصه، وبالتالي ليس أمامنا إلا الاعتراض على هذا القانون ورفضه جملة وتفصلا".

وقال الشلة "من أهم أسس الحوار بين اي طرفين هو الجلوس على طاولة حوار واحدة، وفتح الملفات كاملة على ذات الطاولة، ويتبادل الطرفان وجهات النظر المختلفة، وقد نتفق أو نختلف على بعض النقاط، أما ألا تتم الدعوة لطاولة حوار في الوقت الذي يتحدثون فيه عن تعديلات لا نعرف ماذا رفضوا منها وما أخذوا منها". مضيفاً: كل ذلك يدفعنا إلى البراءة من أي تعديلات تتم.

وأضاف: نحن كنقابات مهنية لن يكون لنا موقف إلا موقف واحد منسجم مع هيئاتنا العامة وقواعدنا الشعبية بالنقابات، وبالتالي نحن كأعضاء مجلس إدارة وأعضاء مسؤولين ممثلين للهيئات العامة لن نخرج عن صوت هيئاتنا في هذا الموضوع".

وطالب الشلة الحملة الوطنية لمؤسسة الضمان الاجتماعي بإصدار بيان توضح فيه موقفها من الضمان الاجتماعي ومن الأجواء الحالية للضمان.

وقال "نحن نقابات نفهم بالقانون بناء على ذلك تعاملنا وتصرفنا، واحترمنا كلمتنا باجتماع النقابات المهنية مع رئيس الوزراء بشأن الحوار حتى 15/1/2019، وكان اتفاق بالحوار وبحث كافة التعديلات، لكن لم يتم احترام هذا الاتفاق من قبل الجهات المعنية وهي مؤسسة الضمان واللجنة الوزارية المكلفة، وبالتالي لا يوجد أي خيار أمامنا كنقابات مهنية إلا أن نعود إلى الهيئة العامة التي تم نبتعد عنها في الأصل ولازلنا نحمل رايتها، وسيكون لنا موقف قوي بهذا الشأن".

وأضاف الشلة: من الخيارات الاحتجاجية التي ندرسها اللجوء للشارع للتعبير عن رفض قانون الضمان برمته، لأن هناك عملية استخفاف تمت وإدارة ظهر لنا.



النقابات: تاريخ 15/1/2019 لم يعد ملزما لنا

وكانت النقابات المهنية والقطاعية، أصدرت أمس بياناً أكدت فيه، أن "لا تنازل عن مطالبها، ولن يمر أي تعديل خارج إطار طاولة الحوار. مشددة أن تاريخ 15/1/2019 لم يعد ملزما طالما الحوار لم يبدأ بعد".

كما أكدت النقابات في بيانها أن جميع قرارات مجلس إدارة الضمان لاغية وبطالة، والنقابات المهنية والقطاعية ستقفز عن الخطوة الأولى لخطوات أخرى. مشددة أن قانون الضمان بصيغته الحالية لن يمر.

نقيب المحاسبين: هناك لعبة من اللجنة الوزارية لاقتناص الوقت



من جهته، قال أمين سر المجلس التنسيقي للنقابات المهنية ونقيب المحاسبين عبد الله عابدة لـوطن، "يبدو أن هذه لعبة يتم لبعها معنا من قبل اللجنة الوزارية لاقتناص الوقت ولتنفيذ مخططات نحن بغنى عنها، ولن نسمح أن يمر أي شي عن قانون الضمان دون وجود طاولة حوار حسب تعليمات الرئيس عباس".

وقال عابدة: لم يتم عقد اي جلسة للحوار نهائيا مع النقابات المهنية وكان هناك جلسة استماع فقط في تاريخ 11/11/2018، ولم ندعى لأي خطة أو منهجية للحوار، وقد طلبنا بعدة كتب أن يتم وضع منهجية وخطة للحوار، وللأسف لا يوجد حوار حتى اللحظة.

وأضاف: كل قرارات مجلس مؤسسة الضمان لاغية وغير قانونية وعلى رأسها تعيين ماجد الحلو، وندرس التوجه للقضاء للطعن في كل قرارات مجلس إدارة الضمان التي صدرت في ظل غياب النقابات المهنية.

وطالب عابدة مجلس إدارة الضمان بالتراجع عن كل قرار تم أخذه من يوم تعليق النقابات المهنية عضويتها فيه حتى اليوم.

وأكد أن قانون الضمان بالصيغة الحالية لن يمر، ولن يمر دون طاولة الحوار، وسيكون هناك تصعيد من النقابات المهنية قبل 15/1/2019، وسيتم الاعلان الفعاليات الاحتجاجية حينها في ظل عدم وجود شريك للحوار.

النجار: اي محاولة ضغط اضافية على الشارع ستنعكس سلبا على مؤسسة الضمان



من جانبه، قال نقيب الطب المخبري أسامة النجارلـوطن إن المجلس التنسيقي للنقابات لم يتلقى أي رد على مطالبه بالتعديلات بشأن الضمان، مضيفاً: نحن نظن أنهم قد أداروا الظهر لنا.

وقال: نأمل ألا نصل للجوء الى خطوات احتجاجية ولا مانع أن يكون لدينا فعاليات على الارض اذا استمر التنكر للمطالب المتعلقة بتعديلات هذا القانون.

وأضاف النجار أن "الرئيس قال إن هذا القانون ليس بقرآن ويمكن تعديله بما يضمن عدالة كل الفئات التي ستشترك فيه، لذلك نأمل أن تلتزم مؤسسة الضمان بهذا الأمر وأن يتم تعديل كل ما تم طلبه، واذا كان هناك نية من الاساس بالموافقة على هذه التعديلات، هذا سوف ينهي الموضوع.

وأكد النجار أن أي محاولة ضغط اضافية على الشارع بهذا الموضوع سوف تنعكس سلبا على مؤسسة الضمان خاصة أن الشارع الفلسطيني الآن يعاني من وضع اقتصادي صعب جداً وبحاجة لأن يقتنع بأن الضمان يصب في مصلحته بإجراءات عادلة، خاصة مع وجود شكوك كبيرة حول مؤسسة الضمان والقائمين عليها والمواد الموجودة في القانون التي تمس حقوق العاملين.