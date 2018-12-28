إصابات بينها خطيرة برصاص الاحتلال شرق خانيونس

غزة- وطن: أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، بالرصاص الحي والاختناق إثر استهداف قوات الاحتلال، المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وأفادت صحة غزة، أن 5 إصابات وصلت مشافي القطاع إثر قمع جيش الاحتلال للمتظاهرين على الحدود الشرقية، بينها إصابة خطرة في الرأس.

وأشارت مصادر محلية بأن الاف المواطنين توافدوا عصر اليوم تلبية لدعوة الهيئة العليا لمسيرات العودة للمشاركة في الجمعة الـ40 تحت عنوان "لن نساوم".

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب آلاف المتظاهرين، مما أدى لإصابة مواطنين اثنين بالرصاص الحي واختناق العشرات.

وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة قالت إن يوم الجمعة "سيكون حاسمًا في اختبار سلوك ونوايا الاحتلال تجاه المشاركين في المسيرات"، وذلك في بيان لها عقب استشهاد أربعة مواطنين برصاص الاحتلال الجمعة الماضية.

وأكدت أن "ممارسات الاحتلال الإجرامية ضد أبناء شعبنا قد تجاوزت الخطوط الحمراء، والمقاومة لن تتهاون مع العدو ولن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الجرائم".