انهيارات أرضية وسط سلوان في القدس بسبب حفريات الاحتلال

القدس- وطن: أفاد مركز معلومات وادي حلوة، اليوم الجمعة، بوقوع انهيار أرضي جديد في حي وادي حلوة ببلدة سلوان وهو الأقرب الى الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى بسبب حفريات الاحتلال وجمعياته الاستيطانية المتواصلة أسفل الشارع الرئيسي ومنازل المواطنين لصالح شق شبكة أنفاق تتجه أسفل "الأقصى" وباحة البراق المجاورة.

ولفت المركز الى أن الانهيار الجديد وقع في جزء من أرض بالقرب من "جامع العين" وسط حي وادي حلوة بسلوان، مؤكداً أن الحفريات وما تسببه من انهيارات أرضية وتشققات وتصدعات في المباني باتت تشكل خطورة حقيقية على حياة السكان.

يذكر أن المنطقة شهدت في الايام القليلة الماضية والأعوام السابقة سلسلة انهيارات أرضية وتشققات وتصدعات في المباني نتيجة الحفريات الاحتلالية المستمرة والمتواصلة في المنطقة.