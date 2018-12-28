محتجز منذ شهرين ونصف.. الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الياس ياسين من سلفيت

سلفيت- وطن: سلمت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد إلياس ياسين (22 عاماً) من بلدة بديا غرب سلفيت.

وكانت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، قالت امس أنه سيتم تسليم جثمان الشهيد ياسين بعد نحو شهرين ونصف من احتجازه.

وسيتم تشييع جثمانه غداً السبت بعد صلاة الظهر في مسقط رأسه بديا.

يذكر أن الشاب ياسين استشهد برصاص الاحتلال في الخامس عشر من شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وذلك أثناء عبوره الشارع على مفرق قرية حارس غرب مدينة سلفيت.