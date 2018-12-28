الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة في جمعة "مقاومة التطبيع"

غزة- وطن: دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الجماهير للمشاركة في الجمعة الـ 41 من مسيرات العودة في المخيمات شرق قطاع غزة.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن الجمعة المقبلة تحمل عنوان "مقاومة التطبيع"، رفضاً للهرولة في الدول العربية للتطبيع مع الاحتلال.

وأكدت الوطنية على ضرورة استمرار الجماهير بالضفة الغربية في حراكها ضد الاحتلال ومستوطنيه.

وبينت أنها "تدرس استخدام خيارات نضالية جديدة للوقوف بحسم أمام عنجهية الاحتلال الذي يمارس التسويف والخداع".

وأوضحت الهيئة أن الاحتلال يتبع سياسة التسويف أملاً في سرقة الوقت، مشددة أن شعبنا قادر على مواجهة سياسة الاحتلال بكل قوة.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للوقوف مع أبناء شعبنا الفلسطيني وتطبيق الاتفاقيات الدولية التي أكدت على حق شعبنا في العودة إلى أراضيه المحتلة عام48.