حدث في الخليل.. زوجها منعها من رؤية أبنائها فحاولت الانتحار والشرطة تدخلت

الخليل- وطن: أعلنت الشرطة، انها تمكنت اليوم الجمعة، من انقاذ مواطنة حاولت الانتحار بالقفز من أعلى سطح منزل في محافظة الخليل.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، بأنه وبناء على بلاغ ورد للشرطة مفاده وجود مواطنة أعلى سطح منزل في محافظة الخليل وتريد الانتحار، على الفور تحركت دورية الشرطة الى المنزل لإنقاذ هذه المواطنة ومنعها من الانتحار.

وأضاف البيان، بأنه ولدى وصول دورية الشرطة إلى المنزل شاهدت هذه المواطنة وهي تقف على حافة السطح وتهدد بالانتحار بسبب منع زوجها من رؤية أبناءها لوجود خلافات بينهما.

وخلال الحديث معها تمكن أحد عناصر الشرطة من الصعود إلى سطح المنزل والسيطرة عليها.

واكد البيان تحويل هذه المواطنة لوحدة حماية الاسرة للوقوف على ملابسات الحادثة.