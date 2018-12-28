زيارة البشير لدمشق بحثت إمكانية عودتها للجامعة العربية

وطن- وكالات: قالت وسائل اعلام عربية إن هدف زيارات واتصالات عربية مع دمشق دفع سوريا لتطلب العودة لجامعة الدول العربية لحفظ ماء وجوههم، مشيرة إلى أن دمشق أبلغت من اتصل بها أنها لن تبادر بنفسها بتقديم أي طلب لعودتها للجامعة.

وأشارت إلى أن زيارة الرئيس السوداني عمر حسن البشير لدمشق كانت تهدف للبحث في إمكانية عودة سوريا لجامعة الدول العربية، حيث ترأس السودان مجلس الجامعة مع بداية العام 2019 لذا طُلب منه المبادرة بجسّ نبض دمشق.

ولفتت الوسائل الاعلامي وفق ما نقلته عن مصادر لم تكشف عنها، إلى أنه كان يتوقع قيام القاهرة بمبادرة الاتصال والبحث بملف عودة سوريا لكن ضغوط واشنطن حالت دون ذلك.

وسمع البشير كلاماً واضحاً ودقيقاً من دمشق حول موقف سوريا من مسألة العودة للجامعة، وقالت له "لسنا نحن من انسحب من الجامعة العربية لنطلب العودة إليها".

وأوضحت دمشق للبشير أن "من اتخذوا إجراءات بإخراج سوريا من الجامعة هم المعنيون بإلغائها أو الإبقاء عليها".

يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل نظيره السوداني في 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري في زيارة عمل هي الأولى لرئيس عربي منذ بداية الأحداث في سوريا عام 2011، حيث أكد الرئيسان خلال المباحثات على ضرورة إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي قائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

"الميادين"