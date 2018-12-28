مصر: مقتل سائحين وإصابة 10 بجروح بانفجار قنبلة في حافلة جنوب القاهرة

وطن- وكالات: أعلنت وزارة الداخلية في مصر، أن سائحيْن على الأقل توفيا بانفجار استهدف حافلة للسائحين جنوب القاهرة.

وأوضحت في بيان مقتضب أن قتلى وجرحى بانفجار استهدف حافلة سياحية بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة.

وأشارت المعلومات الأولية بأن الانفجار استهدف حافلة تقل سياحاً من شرق آسيا، بمنطقة المريوطية بالجيزة.

وأعلن بيان لوزارة الداخلية المصرية مقتل إثنين من السياح وإصابة 10 في حصيلة أولية، وقال إن الانفجار حدث نتيجة عبوة بدائية الصنع انفجرت أثناء مرور الباص السياحي الذي كان يقل 14 سائحاً من فيتنام.