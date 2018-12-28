بولتون يزور دولة الاحتلال الأسبوع المقبل لبحث الانسحاب من سوريا

وطن- وكالات: يجري مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، الأسبوع المقبل، مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين لبحث الانسحاب الأميركي من سورية، بحسب ما ذكرت القناة العاشرة، مساء الجمعة.

ووفقاً للقناة، فإن زيارة بولتون من المقرر أن تبدأ في نهاية الأسبوع المقبل، أي بعد انتهاء زيارة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى برازيل للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الجديد، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، لبحث قرار الولايات المتحدة الأميركية الانسحاب من سورية.

وتزامناً مع إعلان الزيارة في دولة الاحتلال، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً، مساء اليوم الجمعة، أعربت فيه عن "دعمها الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد النشاطات الإيرانية الإقليمية، التي تشكل خطراً على الأمن القومي الإسرائيلي".

وقال البيان إن الولايات المتحدة ستستمر في ضمان امتلاك إسرائيل للقدرات العسكرية الحاسمة لتحقيق للدفاع عن نفسها.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، سحب قواته من سورية معلنًا "هزيمة تنظيم داعش"، بعد اتصال هاتفي مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

وأثار القرار الأميركي انتقادات في إسرائيل، خفف منها لاحقاً رئيس أركان جيش الاحتلال، غادي آيزنكوت، الذي قال إن قرار الانسحاب "حدث هام، لكن لا ينبغي المبالغة فيه".

وهذه ثاني زيارة لبولتون إلى دولة الاحتلال منذ دخوله منصبه، إذ سبقتها زيارة في آب/أغسطس الماضي.