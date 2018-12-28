السعودية تحول 50 مليون دولار "للأونروا"

رام الله- وطن: حولت السعودية، مبلغ 50 مليون دولار تم التعهد بها لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا".

وكان المفوض العام للأونروا بيير كرينبول وقع خلال زيارته السعودية في الثامن والعشرين من تشرين الثاني الماضي، مع المشرف العام لمركز الملك سلمان للمعونة الإنسانية والإغاثة عبدالله بن عبد العزيز الربيعة، اتفاقية لدعم خدمات "الأونروا" الرئيسة في مجالات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، خلال العام الجاري 2018.

وأفادت "الأونروا"، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، بأنه "تم تحويل هذا التبرع وقيمته 50 مليون دولار"، مؤكدة "على الدعم غير المسبوق الذي حصلت عليه الوكالة من متبرعيها وشركائها على الصعيد العالمي، ما مكنها من التغلب على أسوأ أزمة مالية عرفتها."