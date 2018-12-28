الرملة: مصرع الشاب إبراهيم الرميلات وإصابة آخرين بحادث سير

القدس- وطن: لقي الشاب إبراهيم الرميلات (40 عاماً)، من قرية تل عراد في النقب، مصرعه اليوم الجمعة، وأصيب شابان آخران بجراح متفاوتة الخطورة، جراء حادث طرق وقع بين سيارتين على شارع 232 بالقرب من مفرق "راعيم" في النقب.

وقالت شرطة الاحتلال إنها "تلقت بلاغا عن وقوع حادث طرق، بين سيارات ين على الطريق 232، قرب بلدة ’راعيم’. ووفق مصادر طبية، تم إقرار وفاة أحد المسافرين في إحدى السيارات".

وأضاف البيان أن "قوة من الشرطة تتواجد في المكان، والشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث".