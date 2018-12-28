"الفدائي" يخسر أمام العراق بهدف دون رد

رام الله- وطن: خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم "الفدائي"، مساء اليوم الجمعة، أمام نظيره العراقي بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد سحيم بن حمد في نادي قطر بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن استعداداتهما لبطولة الأمم الآسيوية التي تستضيفها الإمارات الشهر المقبل.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقائق الأولى من الشوط الثاني عبر همام طارق.

ويعتبر هذا اللقاء الأول الذي يخوضه "الفدائي" بعد إعلان التشكيلة النهائية التي تضم 23 لاعبًا التي ستخوض غمار البطولة في الإمارات.

ويلتقي "الفدائي" نظيره منتخب قيرغيزستان يوم الاثنين المقبل، في ختام مبارياته الاستعدادية التي تضمنها معسكره التدريبي في قطر.

ويلعب منتخبنا ضمن فرق المجموعة الثانية التي تضم استراليا وسوريا والأردن، فيما يلعب المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة مع منتخبات إيران، وفيتنام، واليمن.