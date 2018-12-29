4 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: ذكرت إذاعة "صوت الأسرى" أن أربعة أسرى، يدخلون اليوم التاسع والعشرين من كانون الأول، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم:

والأسير منيف محمد محمود جنادية أبو عطوان (47 عاماً) من بلدة دورا قضاء مدينة الخليل المحكوم بالسجن خمسة مؤبدات بالإضافة إلى 40 عاماً ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عاماً في سجون الاحتلال، بتهمة التخطيط لتنفيذ عملية "عتنائيل" والتي نفذها المهندسان محمد مصطفى شاهين وأحمد عايد الفقيه وقتل فيها خمسة اسرائيليين وأصيب 12 آخرين رداً على جريمة حمزة أبو الرب.

والأسير أبو عطوان متزوج وأب لطفلتين ويعاني من ضعف في النظر وتشويش في الرؤية ونقاط سوداء في العين بالإضافة إلى ديسك في ظهره وغضروف في الرقبة.

ومن مدينة رام الله، الأسير خالد عبد الرحمن إبراهيم شبانة (39 عاماً) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2000، وأمضى 18 عاماً في السجون.

والأسير أحمد يعقوب حنون انجاص المحكوم بالسجن 17 عاماً ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى عشرة أعوام داخل السجون.

ومن قطاع غزة، الأسير نصار سليمان نصار أبو نصير (46 عاماً) من مدينة دير البلح وسط القطاع المحكوم بالسجن 25 عاماً ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عاماً في سجون الاحتلال.