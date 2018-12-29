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توقيف 154 مطلوباً على معبر الكرامة الأسبوع الماضي

29.12.2018 10:30 AM
توقيف 154 مطلوباً على معبر الكرامة الأسبوع الماضي

رام الله- وطن: تنقل ما يقارب 31 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 154 مطلوبا جنائياً.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (16823) شخصاً، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (13436) شخصاً، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأشار البيان، إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (154) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر ،سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر ، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

و أضاف البيان، أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر و الحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين ، حيث تم التنسيق لـ9 حالات مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الاحتلال 16 مواطناً خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية.

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