تقديم اعتراض ضد استيلاء الاحتلال على 1200 دونم جنوب بيت لحم

بيت لحم- وطن: قدمت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اعتراضا "للمحكمة العليا" الإسرائيلية، احتجاجا على استيلاء حكومة الاحتلال على 1200 دونم من منطقة خلة النحلة جنوب مدينة بيت لحم، لصالح "وزارة المالية الإسرائيلية"، بغرض اقامة بؤرة استيطانية فيها.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم حسن بريجية "تقدمنا بالاعتراض عبر المحامي علاء محاجنة الى ما يسمى بـ"المحكمة العليا الإسرائيلية"، مبنيا على الكوشان "الطابو" العثماني، احتجاجا على استيلاء حكومة الاحتلال على 1200دونما لصالح وزارة المالية فيها، مشيرا الى ان الاحتلال اعلن ان هذه الاراضي هي "أراضي دولة"، حيث سيبدأ العمل على مخططات هيكلية فيها لحي سكني في البؤرة الاستيطانية "جفعات عيتام ".

واكد بريجية ان هذا الاجراء مخالف للقانون، لافتا ان حركة السلام الان الإسرائيلية، تنوي رفع قضية ضد الحكومة الإسرائيلية، تطلب استخدام هذه الأراضي المعلنة عنها أراضي دولة لصالح اصحابها الفعليين من المواطنين الفلسطينيين، الذي يملكون ملكية "طابو" عثماني.

وتابع: "انه لا يجوز لحكومة الاحتلال ان تعلن أراضي خلة النحلة والقطن أراضي دولة منذ العام 2004 لتسهيل إقامة مستوطنة وهي ليست للمستوطنين وهي بحد ذاتها باطلة لان أصحابها يملكون الأوراق الثبوتية الرسمية بها من طابو "كوشان" تركي".

"وفا"