بالصور.. جبل الشيخ يرتدي الأبيض

القدس- وطن: تواصل ساقط الثلوج على جبل الشيخ في هضبة الجولان السوري المحتل، منذ صباح الجمعة، وحتى اليوم السبت.

وبلغت درجة الحرارة في سفوح الجبل 0 درجة مئوية، وقد وصل ارتفاع الثلج في القسم السفلي إلى 10 سم، بينما في القسم العلوي 20 سم.

وأعلنت ادارة الجبل عن افتتاح المركز للسياحة مؤكدة أن استعمال السلال متعلق بالأحوال الجوية وأن الإفتتاح مستمر اليوم حتى الساعة الـ 16:00 مساءً.

ومن المتوقع أن يكون الطقس اليوم ما بين غائم جزئي حتى غائم، وتكون درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية لهذا الموسم، وتسقط امطارًا التي تشتد في ساعات المساء.