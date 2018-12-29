الاحتلال يعتقل الشاب ياسر أبو خميس من جنين ويحطم محتويات منازل ومركبات أشقائه

جنين- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، شابا من قرية فقوعة شرق جنين، وداهمت منازل أشقائه وعاثت فسادا وخرابا بمحتوياتهما وبمركباتهما .

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ياسر جميل أبو خميس بعد اقتحامها القرية ومداهمة منزله ومنازل أشقائه محمد ولؤي ومنزل والده.

واضافت المصادر، ان جنود الاحتلال حطموا محتويات هذه المنازل وعاثوا فيها فسادا وخرابا، كما حطموا مركبات اصحابها التي كانت متوقفة أمام منازلهم.

(وفا)