سلفيت تشيع شهيدها إلياس ياسين

سلفيت- وطن: شيع الاهالي ظهر السبت، جثمان الشهيد الياس ياسين (23 عاماً) من بلدة بديا غرب سلفيت، والذي سلم الاحتلال جثمانه مساء أمس الجمعة.

وانطلق موكب تشييع الشهيد ياسين من مستشفى الشهيد ياسر عرفات، وصولاً الى منزله في بلدته بديا مسقط رأسه، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

ووفق مصادر محلية فقد اعترض جنود الاحتلال موكب التشييع أثناء نقله من المستشفى إلى منزله، إذ أوقفوا المركبات واحتجزوها قبل أن يسمحوا بها بالمرور.

يذكر أن ياسين أعدم بزعم تنفيذ عملية طعن قرب مفرق حارس بسلفيت بتاريخ 15/10/2018.