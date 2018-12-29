انتخابات الغرف التجارية لقلقيلية وطولكرم وجنوب الخليل نهاية كانون الثاني المقبل

رام الله- وطن: من المقرر أن يشهد شهر كانون الثاني للعام القادم، انتخابات الغرف التجارية في ثلاثة محافظات، وفق ما أفاد به الناطق الإعلامي للجنة الانتخابات المركزية لانتخابات الغرف التجارة زهير العسيلي لـ وطن.

وأضاف أنه جرى تحديد موعد اجراء انتخابات الغرف التجارية في كل من قلقيلية وطولكرم والخليل، على النحو التالي:

- غرفة محافظة قلقيليه يوم 26/1/2018

- غرف محافظة طولكرم 27/1/2018

- غرفة جنوب محافظة الخليل 28/1/2018

وأوضح لـ وطن أن يوم غد سيعقد اجتماع مع وزيرة الاقتصاد عبير عودة لتحديد موعد انتخابات الغرف التجارية في باقي المحافظات التي لم يتم فيها الانتخابات بعد.

وأشار الى أن ثلاثة محافظات لم تتم فيها الانتخابات حيث جرت بالتزكية، وهي "أريحا وبيت لحم وطوباس"، أما سلفيت فقد جرى فيها انتخابات نزيهة وكانت مثالاً يحتذى به في الترتيب والالتزام، فيما تم التوجه لمحكمة العدل العليا في غرفة تجارة محافظة جنين للتأكد من شروط ترشحهم.