شركة ربحي الحجة بالمركز الأول في استفتاء التميز والابداع لعام 2018

رام الله- وطن: حصلت شركة ربحي الحجة للعقار والاستثمار على المرتبة الأولى في مجال العقارات، في استفتاء التميز والابداع للعام 2018، والذي استهدف 20 الف مواطن، بتنظيم من شركة "فكرة جديدة" للدعاية والتسويق في محافظة رام الله والبيرة، مدشنة بذلك مسيرة زاخرة بالإنجازات، ركزت خلالها على تنمية القطاعات السكنية والتجارية على امتداد محافظة رام الله والبيرة.

جــاء ذلــك احتفــال الاعلان عــن النتائــج و تكريم الشــركات والمؤسســات الفائــزة والراعيــة، الذي تم تنظيمه في قاعة برج فلسطين، بمشاركة محافظ محافظة رام االله والبيــرة وغرفة تجارة رام االله والبيرة، ومدير عــام شــركة فكــرة جديدة، وبحضــورعدد كبير من ممثلي الشركات.

من جانبه شكر نائب المدير العام للشركة مصطفى الحجة، والذي مثل الحاج ربحي الحجة بسبب سفره الى الولايات المتحدة الامريكية، القائمين على الفكرة ومديرها العام رائد البرغوثي والذين أثبتوا من خلالها مستوى تقييم الشركات في البلد، مقدما مباركته للشركات الفائزة على تفوقهم.

وشدد الحجة ان شركته تعمل على تقديم أفضل العروض على الشقق السكنية، بما يتناسب مع الأوضاع المادية لمختلف فئات المواطنين بشكل خاص، ضمن تسهيلات وشروط ميسرة في عملية الدفع والتقسيط، مراعية بذلك الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف أن الشركة تشغل اكثر من 750 شخصا يعملون في مجالات مختلفة في القطاع العقاري.

وتابع الحجة أن حجم الاقبال الكبير والمتزايد على مشاريع الشركة الاسكانية هو عنوان ثقة المواطنين النابع من مصداقية الشركة ومهنيتها الذي يستوجب مواكبة احدث المواصفات وتقديم أجود انواع التشطيبات التي تلبي اذواق المواطنين.

وأضاف "مسيرة عطاء الشركة الحافلة بمحطات النجاح والإنجازات الملموسة، تدعو للفخر والاعتزاز، وتعكس رؤيتها وتطلعاتها نحو مستقبل زاهر، ما يشكل الركيزة التي يعتمد عليها العاملون في الشركة، التي قامت ببناء العشرات من المشاريع العقارية، المتنوعة بين السكنية والتجارية.

وكشف عن تخطيط الشركة لمجموعة من المشاريع العقارية والتجارية في المستقبل.