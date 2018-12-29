ليبرمان يهاجم طريقة تعامل نتنياهو مع غزة

وطن: هاجم وزير جيش الاحتلال السابق، زعيم حزب (يسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، طريقة تعامل حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو مع قطاع غزة.

وقال ليبرمان إنه "بالإضافة إلى العبوات المتفجرة والقنابل اليدوية التي ألقيت على قوات الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية في مظاهرات السياج، والبالونات الحارقة التي سقطت في غلاف غزة، أيضاً تم إطلاق صاروخ سقط على المستوطنات الليلة".

وذكر ليبرمان في تغريدة عبر تويتر أنه كلما استمرت بلاده في تمرير الأموال القطرية إلى قطاع غزة، فإن إسرائيل سوف تتلقى المزيد من الصواريخ، الواحد تلو الآخر.